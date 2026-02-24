3年前の愛知県阿久比町での強盗殺人事件で、冤罪を主張していた男に無期懲役の判決が言い渡されました。住所不定・無職の大谷将也被告(40)は2023年12月、阿久比町の住宅で派遣社員の林治彦さん(当時52)を首を絞めて殺害し、軽自動車を奪った罪などに問われていました。これまでの裁判で、大谷被告は冤罪だとして無罪を主張していましたが、名古屋地裁は24日の判決で「『人を殺して遺体にマットレスを被せた』と被告から聞い