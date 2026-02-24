愛知県豊明市の伊勢湾岸自動車道で車4台が絡む事故がおき、男性1人が重体です。警察によりますと、24日午後0時半すぎ、愛知県豊明市の伊勢湾岸自動車道下り、豊明IC付近でキャリアカーが大型トラックに追突しました。はずみで、大型トラックの前にいたライトバンと乗用車が巻き込まれたとみられ、あわせて4台が絡む事故になりました。この事故で、50代ぐらいの男性が病院に搬送されましたが意識不明の重体です。警察が当時の状況を