嵐・櫻井翔の過密スケジュールに、ファンから心配の声が相次いでいる。「2月23日、櫻井さんはスペシャル番組『くりぃむしちゅーの！THE☆レジェンド』（日本テレビ系）に生出演。この番組は、ミラノ・コルティナオリンピックを沸かせた日本人メダリストが登場し、五輪の舞台裏を語るとともに、海外記者が選ぶ『世界を魅了した日本のメダリスト』ベスト15を紹介するというものでした」（芸能記者）櫻井は今回の五輪の日テレ・ス