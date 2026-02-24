2月23日、鈴木京香が主演を務めるドラマ『未解決の女警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系）が、4月期の連続ドラマとして放送することが発表された。人気シリーズの復活となるが、かつての“主演女優”が外れたことが波紋を呼んでいる。麻美和史氏の小説『警視庁文書捜査官』シリーズを実写化した同作は、警視庁捜査一課の「特命捜査対策室」第6係を舞台に、さまざまな未解決事件を解決していく物語。「最初のシリーズ