市川 栞 キャスター：北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。 北國新聞・野口 強 論説委員：手取川から水道水を引いている石川県白山市の鶴来浄水場で今月10日、取水口で油の混入が確認され、県内13市町への水道の供給が一時停止されました。石川県が安全性を確認して4時間半後に再開されましたが、県内の水道水の4割を占める手取川の水の供給が途絶えたら、