七尾湾の冬の味覚の一つ「ナマコ」。地元の名物を子どもたちにも知ってもらおうと24日、石川県七尾市の小学校で特別授業が行われました。石川県内随一のナマコの産地である七尾市石崎町。毎年、子どもたちにも地元の名産品について知ってもらおうと、能登なまこ加工事業協同組合などが授業を行っています。 「出てきた。うえ～ デカ！！」授業には5年生18人が参加し、水揚げされたばかりのナマコの調理風景を見学したり、