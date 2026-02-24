石川県知事選挙の期日前投票が県内各地で行われる中、珠洲市では24日から移動式の期日前投票所が設置されました。知事選の期日前投票所は、石川県内105か所に設置される予定です。このうち珠洲市では、24日から仮設住宅など市内12カ所を巡る移動式の期日前投票所が設置されました。利用者は：「ここまで通わなければいけないので。近いし、一番良い」「きょうは天気がいいし、近いし、バスが来てくれたから。ありがたや～。