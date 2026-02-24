TBS系「ひるおび」ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションで、ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）の“謎の技”が話題になっている。2014年ソチ大会で木原とペアを組んで出場した高橋成美さんが、23日に放送したTBS系「ひるおび」でこの技に対し一言。スタジオが笑いに包まれた。りくりゅうはエキシビションで、華麗さと力強さが共存した演技をみせていたが、時折豪快な技も。