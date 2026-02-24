飼い主さんにかけてもらった毛布を被ったまま歩いてきて…？まるで冬場の人間さながらのほほえましい光景は19万7千回を超えて表示され、1万5千件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：寒い冬、猫に『毛布』をかけてあげると…まるで人間のような『まさかの行動』】 毛布が落ちない奇跡の瞬間 X（旧Twitter）アカウント『@poccyaneko217』に投稿されたのは、毛布をかけてもらった猫ちゃんが、その毛布をすっぽり被っ