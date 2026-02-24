ラス・パルマスFW宮代大聖は今冬神戸から期限付き移籍スペイン2部ラス・パルマスに所属するFW宮代大聖は、現地時間2月21日に行われたリーグ第27節のカステリオン戦に先発出場した。チームは試合終了間際の失点で追いつかれ引き分けに終わったものの、新天地でスタメンの座を掴みつつある日本人ストライカーには称賛が集まっている。スペイン地元紙「ラ・プロビンシア」が報じている。冬の移籍市場で加入した宮代は、カステリオ