◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル＝１着馬に高松宮記念優先出走権）前走の阪神Ｃをレコードで制したルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）が好仕上がりだ。全休日明けの２月２４日は栗東・坂路をキャンターで元気いっぱいに駆け上がった。吉松助手は「放牧でリフレッシュして、特に疲れもなく順調だよ。問題なく来ている」と笑みを見せた。２月１９日は鮫島克駿騎手