オリックスの２年目右腕・寺西成騎がフォークの強化を誓った。昨秋の高知キャンプから特訓中で、現在は４〜５種類の投げ方を試行錯誤。「まだまだ『これ！』というのはないけど、少しずつ投げられるようになってきた。真っすぐとフォークをしっかり投げれば、だいぶん打ち取れると思う」と、より精度を高めていく構えだ。２５日の練習試合・ヤマハ戦（清武第２）に登板予定で、この日は同学年の山下とキャッチボールなどで調整。