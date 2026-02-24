オリックス・山下舜平大投手（２３）が、２５日のロッテ戦（ＳＯＫＫＥＮ）でカットボールの「解禁」を予告した。２３日、宮崎キャンプの休日を返上し、寺西とキャッチボールなどで調整。２６年初となるＮＰＢチームとの対戦に向け、「（相手打者の）変化球の反応だったりというのは、ちょっと違うと思う。そういうところはよく見ていきたい」と、やるべきことを明確にした。今季初実戦となった１８日の練習試合・サムティ戦（