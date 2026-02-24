テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第6話「討伐要請」（通算34話）のあらすじ＆先行場面カットが公開された。27日放送回から、ついに新章【神技のレヴォルテ編】に突入する。【画像】懐かしいキャラ！新たな強敵が登場…公開された『フリーレン』場面カット27日放送の第34話は、北部高原のある村に、ゼーリエからの魔族討伐の要請を受けた一級魔法使い、ゲナウとメトーデの姿があった。その村はゲナウの故郷だという…。