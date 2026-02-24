茨城県古河市の介護老人保健施設で入所者2人の体内に空気を注入して殺害した罪に問われている元職員の女が改めて殺害について否認しました。介護老人保健施設「けやきの舎」元職員の赤間恵美被告（40）は2020年、入所者の男性2人の体内に点滴を介して空気を注入し殺害した罪に問われていて、これまでの裁判ではまず被害者の鈴木喜作さん（当時84）についての審理が行われてきました。24日の裁判で検察側は「危険性を有する行為と理