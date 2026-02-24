バンテリンドームナゴヤに新設されたテラス型観客席「ホームランウイング」＝24日中日の球団創設90周年に合わせて進められていた本拠地バンテリンドームナゴヤの改修工事が終了し、外野に新設されたテラス型観客席「ホームランウイング」が24日、報道陣に公開された。右中間と左中間の外野フェンスが本塁側へ最大6メートル移動し、空いたスペースに左右それぞれ128席が設けられた。フェンスの高さは3.6メートルと、従来より1.2