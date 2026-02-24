ミラノ・コルティナオリンピックで、史上最多となる24個のメダルを獲得した日本選手団がイタリアから帰国。成田空港に集まった大勢のファンから祝福の拍手と大歓声で出迎えられました。約400人のファンが出迎える中、金メダルを獲得したりくりゅうペアこと三浦璃来選手（24）と木原龍一選手（33）が登場。そして、坂本花織選手（25）や中井亜美選手（17）など激闘を終えた選手たちが笑顔で帰国しました。現地で手に入れたという公