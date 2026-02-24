Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、2月24日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ7位と、レギュラーシーズン突破のボーダーラインの真下にいる渋谷ABEMAS。激しい6位争いの中、先発・白鳥翔（連盟）はどんな戦いを見せるか。【映像】リーグ7位、渋谷ABEMASの運命は？上位6チームまでがレギュラーシーズンを突破できるが、現在は6・7位争いが熾烈に。6位・TEAM雷電と7位・渋谷ABEMASが競り合い、5位以上、8