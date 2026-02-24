ぼる塾・田辺智加さんが、個人のYouTubeチャンネルに『【長崎土産紹介】どうして大切な書類って消えるのかしら？【この冬は蒸し野菜で乗り越える王九】』という動画をアップ。この中で、長崎で買ってきたお土産を紹介してくれました！【関連】ぼる塾・田辺智加がどハマり！“週5で買う”ファミマの商品「これ超美味しいんだけど！」動画内で、田辺さんが「長崎で買った」とコメントしつつ披露した商品がこちら。◼︎長