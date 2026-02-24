2月24日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』にVTR出演したなにわ男子・藤原丈一郎が、1人舞台への思いや挑戦のきっかけなどを明かした。【関連】なにわ男子・藤原丈一郎、長尾謙杜のメイク室での行動にクレーム！？「俺カッコいいっていうところが…」現在、自身が構成・演出・出演する1人舞台『じょうのにちじょう』を上演中の藤原。今回舞台をプロデュースしたきっかけについては、「30歳の歳に、せっかくなら何かスタートした