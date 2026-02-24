2027年NHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』の出演者発表会見が2月24日にNHK放送センターで開かれ、主演の松坂桃李に加え、追加出演者の北村有起哉、鈴木京香、上白石萌音、岡部たかし、中村雅俊、制作統括の勝田夏子が登壇した。 参考：大沢たかお、2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』で勝海舟に「心を込めて演じていきたい」 『逆賊の幕臣』の主人公で幕臣の小栗忠順は、日本初の遣米使節として海を渡り、新しい国のかたちを