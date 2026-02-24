北海道警察は2026年2月24日、札幌市の会社役員で中国籍の曹雪峰容疑者（54）と妻の楊春風容疑者（53）、千葉県のIT会社役員・武藤理恵容疑者（60）を詐欺の疑いで逮捕しました。3人は2022年、中小企業基盤整備機構の「IT導入支援事業費補助金」にウソの申請をして、約238万円をだまし取った疑いがもたれています。この補助金制度では、導入するシステムの価格を不当に減額することが禁止されていますが、警察によりますと、武藤容