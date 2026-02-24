石川県知事選挙の告示から24日で6日目ですが、能登半島地震により大きな被害を受けた石川県珠洲市では、車両を使った移動式の期日前投票所が稼働を始め、住民が早速、一票を投じていました。珠洲市では、24日から4日間の日程で、市内12か所を回る「移動期日前投票所」が開設され、仮設住宅に暮らす住民などが知事選の投票に訪れました。珠洲市では3月8日の投票日当日に開設される投票所が4年前の知事選から9か所減ったことや、被災