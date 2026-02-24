帰国し、記者会見するフィギュアスケートの三浦璃来（前列左）と木原龍一（同右）ら＝24日午後、東京都内ミラノ・コルティナ冬季五輪から帰国した日本選手団の記者会見が24日、都内で開かれ、フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来（24）、木原龍一（33）組は「大きなミスがあったが、積んできた練習を信じて取り組むことができた」（三浦）「心が折れそうな瞬間もあったが、パートナーの璃来ちゃんと最