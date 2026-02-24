巨人は２４日、ジャビットファミリーが集結する「ジャビットファミリーファンミーティング〜Ｖｏ．１〜」を３月２４日に東京・渋谷のシダックスカルチャーホールで開催すると発表した。ジャビットファミリーが全員そろう公演は初。当日はダンスパフォーマンスなどのステージイベントやフリップトークショー、オプションでジャビットを２分間独占できる「フリータイム会」などが実施される。また、来場者全員にオリジナルトート