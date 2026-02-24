帰宅時間帯で混み合う福岡市の幹線道路で撮影された、直進する車と右折しようとした車による衝突事故の瞬間。目撃者：一瞬何が起きたかわからなくて、びっくりして。交差点の右折レーンにいる対向車。道が詰まっていたのか、その前で黒い車が停車します。これが死角となったのか、対向車が右に曲がるため発進すると、直進する白い車と出合い頭で衝突しました。目撃者：右折の人は普通に右折だろうけど、（直進車は）赤になるから急