少し暖かくなり、今度は花粉の飛散がつらくなってきた今日この頃……。面白い作品で不快さを吹き飛ばしましょう！Xで大きく話題となっていた『入居者全滅事故物件』や、２ちゃんねる風ホラーが話題の『悪魔情報』など、面白い作品を多数ピックアップしてご紹介します！入居者全滅事故物件■入居者全滅事故物件価格：1,430円入居者全滅事故物件入居者全滅事故物件敷金礼金家賃不要！葬式代のみ自費負担！SFアクション不動産ホラ