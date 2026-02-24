昨日エヴァンゲリオン完全新作シリーズ制作始動が、公式に発表されました！NieR:Automataのディレクター・ヨコオタロウさんをシリーズ構成・脚本に据えての新作！どのような展開になるのか、今からドキドキが止まりません。是非今からエヴァンゲリオンの原作、スピンオフなどをチェックして、新作に備えましょう！るるぶ エヴァンゲリオン■【愛蔵版】新世紀エヴァンゲリオン価格：1,320円【愛蔵版】新世紀エヴァンゲリオン