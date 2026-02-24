阪神の春季キャンプ第５クール４日目が２４日に沖縄・宜野座野球場で行われた。今オフトレードで加入した伏見寅威捕手（３５）は、ここまでのキャンプを「すごくいいと思います。痛いところもないですし、やりたい練習もできました」と総括。コンディション面の不安もなく順調に調整を続けている。新天地でまず感じたのはブルペン投手陣の高い意識と統制力だったという。「ピッチャー全員が意思統一されているなと。無駄な球を