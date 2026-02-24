クレーンゲームの景品の白菜オタカラアミューズ 津山店津山市河辺 岡山県津山市のゲームセンターにユニークなクレーンゲームが登場し、人気を集めています。まるでスーパーマーケットのような「景品」とは？ 津山市河辺にあるゲームセンター、「オタカラアミューズ 津山店」です。 （記者リポート）「こちらに変わった