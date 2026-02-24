「YOKAI EXPO 2026」香川・土庄町2月22日 妖怪を愛する人たちが香川県の小豆島に集いました。妖怪文化を世界に発信する「万博」イベントが22日、開かれました。 香川県土庄町にある妖怪美術館と小豆島観光協会が開いたイベントです。2回目となる2026年は、より世界を意識して「妖怪万博」から「YOKAI EXPO」と英語表記にしました。 妖怪を通じた町おこしなどに取り組む全国の団体や、妖怪をテーマにしたア