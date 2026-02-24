2026年の山形県内公立高校の後期入試の志願倍率について、公表されたすべての高校の状況をお伝えします。山形東の探究科は2.22倍でした。普通科は定員割れです。山形南の理数科は1.69倍で3番目に高くなりました。普通科は1.07倍です。山形西の普通科は1.00倍、山形北の普通科と音楽科はともに定員割れです。 山形工業は、情報技術科が1.55倍、機械技術科が1.50倍、電気電子科と建築科がともに1.20倍、土木・化学科が定員割れで