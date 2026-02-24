電気店やアニメの専門店が多く立ち並ぶ東京・秋葉原できょう（24日）午後、万引き被害防止に向けたイベントが行われました。秋葉原を管轄する警視庁・万世橋署管内では、万引き件数が年々増加傾向にあり、アニメグッズやイヤホンなどが盗まれる被害が多いということです。イベントでは、メイドカフェの従業員がJR秋葉原駅前で「万引きをしない！させない！見逃さない！」と書かれたティッシュを配り、注意を呼びかけました。万世橋