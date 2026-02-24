多摩モノレールと警視庁が合同で、刃物を持った不審者への対応を想定した訓練を行いました。訓練は、走行中のモノレールの車内で刃物を持った不審者が現れたという想定で行われ、駅員による乗客の避難誘導や警察官による不審者の制圧訓練が行われました。この訓練は2021年に京王線の車内で、映画の悪役「ジョーカー」に扮した男がナイフで男性を刺した事件などを受けて定期的に行われているものです。多摩モノレールの奥山宏二社長