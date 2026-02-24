アメリカのトランプ政権は全世界を対象に、きょう午後2時1分に新たな10％の関税を発動しました。極東精機製作所鈴木亮介 社長「（Q.2時過ぎましたが）2時過ぎましたね。何もないですね、音沙汰は。どうなるかなと不安でしたが」建設用機械の部品を製造する企業。きょう、社長は不安をにじませていました。不安の理由は…アメリカトランプ大統領「最高裁の特定の判事を恥ずかしく思う。国のために正しいことをするという勇