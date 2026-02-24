3万体を超えるひな人形を展示する、恒例の「ビッグひな祭り」が2月21日、勝浦町で開幕し、多くの見物客でにぎわいました。 （記者）「勝浦町にやってきました。見て下さい、この雛人形の数、今年もビッグひな祭りが始まりました」家庭などで飾られなくなったひな人形を全国から集め、供養して展示する勝浦町の「ビッグひな祭り」。2026年で38回目を迎えました。 会場の人形文化交流館には、約3万体の人形が展示されています