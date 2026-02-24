アメリカのトランプ政権が全世界を対象にした10％の新たな関税を発動したことについて、中国商務省は対抗措置を取る可能性を示唆しました。トランプ大統領は全世界を対象にした10％の新たな関税に加え、さらなる関税措置を取る可能性にも言及しています。これについて中国商務省の報道官は、「中国は必要なあらゆる措置を講じる権利を残しており、自国の合法的な権益を断固守り抜く」とする談話を発表し、対抗措置を取る可能性を示