24日午後3時35分ごろ、川崎市川崎区のJR川崎駅で、駅員から「刃物を振り回している者がいる」と110番があった。川崎署によると、40代男性が女からカッターナイフで切り付けられて右の手のひらにけがをした。駆け付けた警察官が傷害の疑いで女を現行犯逮捕した。川崎署は、2人に面識はなく、降車時に何らかのトラブルがあったとみて経緯を調べている。