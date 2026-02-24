2月20日よりサイコサスペンス映画『災（さい） 劇場版』が公開中。同作は2025年4月から5月にかけてWOWOWにて放送された連続ドラマ『災』の再編集版です。「逃げ場のない」映画館で見るべき理由結論から申し上げましょう。本作は主演の香川照之が映るだけで、良い意味で「もうダメだ」と思わせてくれる、恐ろしい作品でした。後述する独特の「構成」「間」も相まって、「集中して見る」、いや「逃げ場のない」映画館でこそ、真価を