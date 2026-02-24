一時はBEV専用車として舵を切った「新世代チンクエチェント」が軌道修正!?フィアットの看板モデルである「500（チンクエチェント）」シリーズに、新たにマイルドハイブリッド仕様が設定されました。レトロな雰囲気を色濃く残すデザインと、現代の環境要請に応える電動化技術を組み合わせた点が、このモデルの大きな特徴です。【画像】超カッコいい！ これが最新「“観音開き”コンパクトカー」です！ 画像で見る（30枚以上）