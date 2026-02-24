23日にチェコ代表がロッテと親善試合を行っていたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で野球日本代表「侍ジャパン」とプールCで対戦するチェコ代表は23日に、宮崎県内でロッテの2軍と親善試合を行った。試合ではチェコの“脅威”も発覚し、日本のファンも戦々恐々としている。注目のプレーが飛び出したのは3回のチェコの守備だった。右腕のルカシュ・ロフウチ投手が一塁への牽制で走者を刺した。さらに5、6回には左腕の