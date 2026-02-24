長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、4月24日（金）から、日本初の『エヴァンゲリオン』をテーマにした8Kライドアトラクションをオープンする。【写真】作品の世界観に没入！コンセプトルームも登場■ハウステンボスが迎撃要塞都市に今回登場する「エヴァンゲリオン・ザ・ライド − 8K − 」は、高精細8K LEDドーム型巨大スクリーン、フルHDの約19倍という驚異的な解像度を誇る8K映像、そして最新技術を駆使したライドモ