品川区小山の連続放火事件をめぐって、不動産会社員・内藤寛己容疑者（31）ら計6人が逮捕された。警視庁捜査1課は地上げを目的とした組織的な関与の有無を裏付けるため、強制捜査に乗り出した。 〈画像〉千布容疑者がSNSに掲載していた車高の低い車、真っ赤なバイクと10年で倍の価格、更地になった現場付近の駐車場 2月20日、捜査1課は内藤容疑者の勤務先である港区赤坂の不動産会社A社などを家宅捜索し、同社社長のスマ