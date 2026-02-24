マンチェスター・ユナイテッドは現地２月23日、プレミアリーグ第27節でエバートンと敵地で対戦。71分にベンヤミン・シェシュコの得点で均衡を破ると、この１点が決勝点となり、１−０で勝利した。これでマイケル・キャリック暫定監督のもと、チームは直近６試合で５勝１分と無敗を維持。勝点45で並ぶ５位チェルシー、６位リバプールと３ポイント差の４位につけ、３位のアストン・ビラとは５ポイント差となり、来季のチャンピオ