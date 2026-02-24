福岡県警粕屋署は24日、古賀市の個人宅に同日、NTT社員や警察官をかたる電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなた名義の電話が悪用されている」などと言われて内容で、個人情報を聞き出された不審電話事案が2件発生した。なお、志免町でも同様の事案が発生しているという。