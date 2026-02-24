25日から国公立大学の前期日程の入学試験が始まります。新潟大学では、試験会場の準備・設営が行われました。インフルエンザの感染対策も徹底します。 新潟大学五十嵐キャンパスにある農学部の試験会場では職員が入り口に看板を設置し、教室の机に受験番号が書かれたシールを貼り付けるなど準備が進められていました。 新潟大学の前期日程は10学部の定員1315人に対し、3244人が出願し倍率は2.5倍となっています。先週