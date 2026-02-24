ＪＲ西日本が大阪駅などに「顔認証改札機」を導入します。大阪駅と新大阪駅に新たに導入されたのは、切符やＩＣカードを取り出さなくても通れる「顔認証改札機」です。ＪＲ西日本はこれまで、この２つの駅に顔認証専用の改札機を設置していましたが、「ゲートタイプ」でした。今回導入された改札機は一見、一般的な改札機に見えますが、顔認証機能が搭載されたカメラが設置されています。カメラを２台設置することで立ち