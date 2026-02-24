新潟市は、1月に東区で起きた下水道管の破損による道路陥没事故について調査結果を公表しました。新たな管の破損は確認されませんでしたが、周辺の道路の下に小規模な空洞が見つかったということです。 1月9日、新潟市東区太平4丁目の市道が突然陥没。通りかかったトラックの運転手が腰を打撲しました。その後の調べで、市道の下を通る下水道管が硫化水素により破損し、管の中に土砂が流れ込んだことが陥没につながったと見られ