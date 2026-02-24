◆２月２4日（火）雪印メグミルクカツゲンカップ2026ジャンプ大会＠宮の森ジャンプ競技場（ ヒルサイズ＝HS 100/95m K点＝90m ）ミラノ・コルティナ五輪日本代表・小林陵侑選手の兄・小林潤志郎選手(所属Wynn.)が雪印メグミルクカツゲンカップで逆転優勝を飾りました。小林選手は1回目でK点に迫る88.0mを飛び、2位につけると、2回目のジャンプはK点越えとなる93.0mの大ジャンプ。2位からの逆転で、2年ぶり2回目の優勝を飾りまし