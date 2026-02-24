無免許でがん治療を行った罪などに問われた男の裁判。検察が指摘した医師を名乗り始めた理由とは…。起訴状などによりますと、元会社役員・原田伸一被告（６６）はおととし９月から去年４月にかけて、大阪市北区のがん治療専門のクリニックで医師免許を持たずに１６９人の患者に対し、問診や薬を処方するなどの医療行為を行った罪や、がんワクチンに関する架空の投資話を持ちかけ、知人から約３０００万円をだましとった罪など